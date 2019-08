Trovato morto in bagno con vicino una siringa: una vittima della droga a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia, ieri mattina, a Pescara, in un'abitazione della zona di San Silvestro, dove un uomo di 45 anni è stato trovato privo di vita, molto probabilmente a causa di una overdose da sostanze stupefacenti. A dare l'allarme, sono stati i familiari. Del tutto inutili i tentativi di soccorso. L'uomo non si è mai ripreso. Sul posto è intervenuta la polizia che ora sta svolgendo accertamenti. Informato il pm di turno, Andrea Papalia, che ha disposto l'autopsia, la quale verrà svolta nelle prossime ore, per dissolvere ogni dubbio sul decesso.Quando è stato trovato, il 45enne era in bagno e nelle vicinanze c'era una siringa. Questo fa pensare che, dopo essersi iniettato della droga, abbia accusato un improvviso malore che non gli ha dato scampo, non consentendogli neppure di chiedere aiuto. Qualche tempo fa, era stato fermato dalle forze dell'ordine dopo essere stato sorpreso alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sabato, altre persone, almeno un paio, sono state soccorse dai sanitari del 118 a causa di malori dovuti all'assunzione di droga. E anche su questo saranno effettuati ora accertamenti per capire se tra i vari episodi ci siano collegamenti.