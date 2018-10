Trova un portafoglio con 400 euro e lo porta ai carabinieri. In caserma incontra la donna che lo aveva perso: «È il mio stipendio»

Ultimo aggiornamento: 20:57

Si incontrano dai carabinieri per lo stesso portafoglio perso da una donna lungo la SS 16 a Giulianova e ritrovato da un giovane commerciante che percorreva quella strada a bordo del suo furgoncino.È puro senso civico, una storia che va raccontata, quella accaduta questa mattina a Giulianova. Un giovane commerciante, mentre viaggiava, per le consegne a bordo del suo furgone, ha notato la presenza di un portamonete al bordo della strada.Il ragazzo si è fermato ad ha notato che conteneva soldi, dei biglietti dell’autobus, ma nessun documento di riconoscimento. Ma l'autista ha deciso lo stesso di recarsi in caserma dai carabinieri di Giulianova, dove si è imbattuto con la donna in preda alla disperazione, che raccontava, persino aver fatto anche un appello su social network.Per la donna la sorpresa è stata tanta nell’aver subito ritrovato il portamonete con tutto il suo contenuto. Tanti ringraziamenti per il giovane, amplificati dal fatto che i soldi contenuti nel portamonete, 400 euro, rappresentavano lo stipendio che la donna percepisce mensilmente.