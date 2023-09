Trova portafogli con dentro 1.570 euro e lo restituisce al proprietario

È una bella testimonianza di educazione civica, rispetto e amore per il prossimo quella che consegna il giovane Riccardo Novelli di Montesilvano: mentre passeggiava in via Portogallo ha trovato per terra un portafogli con quasi 1.570 euro e senza pensarci due volte lo ha consegnato alla Polizia locale per farlo restituire al proprietario.

Gli agenti, dopo le verifiche sulla titolarità dei documenti e sul contenuto, hanno riconsegnato il portafogli al proprietario che ha voluto incontrare il ragazzo e gli stessi agenti della Polizia locale per ringraziarli. «Un gesto molto bello soprattutto perché fatto con il cuore - ha detto il capitano Nino Carletti -. Grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini che si approcciano fiduciosi alla Polizia locale siamo riusciti a rintracciare il proprietario e a restituire il tutto. In una società dove vengono denunciati tanti episodi spiacevoli, ci piace sottolineare un fatto bello di esempio per molti».