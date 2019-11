Trattore si ribalta nella tenuta agricola, muore lavoratore di 53 anni

Incidente agricolo nelle campagne di Casalbordino (Chieti) dove un operaio di 53 anni è morto, travolto dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato in contrada Usco. L'uomo lavorava per un'azienda agricola di Villalfonsina (Chieti). Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per il recupero

della salma e i carabinieri della stazione di Casalbordino. Da Pescara era arrivata anche l'eliambulanza il cui intervento, purtroppo, non è servito. © RIPRODUZIONE RISERVATA