Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre, 00:16

L’AQUILA - Grande attesa per tutti gli appassionati del gran turismo su due ruote che si sono dati appuntamento oggi pomeriggio, 3 ottobre, in piazza Duomo all’Aquila per la tappa dellasono i nomi degli aquilani iscritti che stanno partecipando alla grande maratona motociclistica partita il 28 settembre da Rimini, manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo.«Ho visitato L’Aquila poco dopo il terremoto del 2009 e sono rimasto profondamente colpito dalla violenza della distruzione ma soprattutto dal grande cuore che ogni abitante sin da subito ha dimostrato nel voler continuare a vivere la propria città» è quanto afferma, in una nota,organizzatore dell’evento, che aveva in mente di portare sin dalla prima edizione del Transitalia marathon, nel centro del capoluogo abruzzese, con la sua bellezza eterna, città ricca di storia, circondata da imponenti rilievi del Sirente e del Gran Sasso, che con i suoi 2914 metri è la vetta più alta dell’Appennino.E oggi, la sua idea si realizzerà e la città dell’Aquila accoglierà l’arrivo del “Transitalia Marathon edizione 2020” con la sua “rombante” carovana di mototuristi provenienti da diverse nazioni, che dopo quattro tappe e oltre mille chilometri attraversati alla scoperta di panorami mozzafiato e borghi da scoprire, approderà finalmente all’Aquila, in pieno centro storico, giusta occasione per offrire al popolo del Transitalia marathon la possibilità di vivere il cuore di una città che, seppur gravemente ferito, vuole continuare a battere, accogliendo nelle sue generose e grandi ali, eventi e persone che ne riescano a cogliere la sua immutata bellezza.«Transitalia marathon- sottolinea Urbinati- è l’evento di riferimento al mondo nel settore turismo adventouring per la Federazione motociclistica internazionale, tanto che, arrivato alla sua sesta edizione, ha suscitato l’interesse del mondo accademico; infatti, l’Alma Mater di Bologna, dipartimento di Rimini settore turismo, ha deciso di iniziare uno studio accademico internazionale sul mondo del moto turismo partendo proprio dallo studio del Transitalia marathon legato a tutta la filiera del turismo».