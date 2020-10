Tagliacozzo, sorpresa fuori dal ristorante: escono Totti, Ilary e Chanel

Ha lasciato i suoi impegni romani e tutta la vicenda riguardante il film che parla di lui Francesco Totti ed è piombato a Tagliacozzo. Di nuovo in Marsica, dunque, questa volta poer andare a mangiare in un ristorante tipico abruzzese nelle vicinanze e gustare la cucina abruzese da Mario Il Boscaiolo che ha commentato che l’ex capitano della Roma voleva tenere assolutamente riservata la notizia. Pio desiderio anche perché, soggiumge sommessamente il signor Mario, non è la prima volta che Totti piomba in zona.

Francesco è arrivato in piazza dell’Obelisco assieme ai figli e dalla moglie Ilary Blasi, e qualcuno ha riconosciutp anche la figlia Chanel riferisce Domenico Torturo, del bar Las Vegas: «E’ stata una certa emozione - commenta - anche alla luce delle recenti notizie riguardanti la sua famiglia e il papà recentemente scomparso». Totti e famiglia indossavano tutti, rigorosamente, la mascherina.

