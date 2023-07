Tortoreto, maxi rissa dei ragazzini sul lungomare: tre all'ospedale

L'altra notte, sul lungomare di Tortoreto, una serata che sembrava tranquilla è degenerata in un violento scontro tra giovani. Le cause scatenanti del conflitto restano incerte: alcuni sostengono che sia stata una battuta mal interpretata, mentre altri ipotizzano un malinteso senso di gruppo. Ciò che è certo è che la rissa ha coinvolto un notevole numero di minori.

Le segnalazioni alle forze dell'ordine sono arrivate intorno a mezzanotte e venti, tuttavia, poiché i carabinieri locali erano impegnati in un'altra operazione, le chiamate sono state smistate alla Guardia di Finanza di Giulianova e alla polizia, anch'essa di Giulianova. Al momento dell'arrivo degli agenti, la rissa era appena terminata, lasciando sul posto un gruppo di giovani, per lo più minorenni, chiaramente spaventati. Nessuno di loro ha però fornito alcuna informazione sull'accaduto, costringendo le forze dell'ordine a dar avvio alle indagini. Tra i giovani coinvolti, tre di loro, due minorenni e un neo maggiorenne, tutti romani, hanno riportato ferite e sono stati trasportati all'ospedale di Giulianova per ricevere le necessarie cure.

I referti medici indicano prognosi di 15 giorni per trauma contusivo nasale e agli zigomi.

Esattamente due anni fa, sempre nella stessa zona, uno screzio, forse originato da una parola di troppo si scatenò in una violenta zuffa tra i due mini-gruppi di giovani. Durante il tumulto, uno dei ragazzi coinvolti è stato scaraventato al di là del muretto che delimita la passeggiata, cadendo dinanzi a uno chalet, dove era in corso una cerimonia. Questo episodio, come anche quello avvenuto un anno prima ad Alba Adriatica, dimostra quanto sia urgente affrontare il problema delle risse tra giovani, in particolare di diverse provenienze territoriali. Nell'anno precedente, ad Alba Adriatica, si verificò una vera e propria emergenza rissa, coinvolgendo giovani romani e persone del posto.