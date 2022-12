Tortoreto, appartamento a fuoco nella notte: donna ustionata

Incendio in un palazzina di Tortoreto, donna ustionata e ricoverata in ospedale. Nella notte scorsa, due squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Nereto e Roseto degli Abruzzi hanno effettuato un intervento per un incendio avvenuto in una palazzina in via Galilei a Tortoreto, in provincia di Teramo. Sul posto quindici vigili del fuoco con due autopompe, due mezzi fuoristrada, un'autobotte e un'autoscala. Le fiamme hanno divorato tutti gli arredi e suppellettili all'interno di un appartamento al piano terra della palazzina. Al momento dell'incendio in casa c'era una donna che, a causa delle ustioni riportate, è stata trasportata all'ospedale di Giulianova. Le fiamme e il fumo sono fuoriusciti dalle finestre dell'appartamento provocando il parziale annerimento della facciata. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e rimosso il materiale bruciato per completare l'azione di spegnimento. Durante l'intervento la palazzina è stata evacuata. Le alte temperature che si sono sviluppate nei locali hanno provocato la rottura di diverse pignatte del solaio. L'appartamento è stato reso temporaneamente non praticabile a causa dei danni provocati dalle fiamme o dal fumo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Alba Adriatica per accertamenti.