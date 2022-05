Lungomare di Tortoreto, anziana investita sulle strisce pedonali: è grave

Donna investita sulle strisce pedonali. È successo sul lungomare di Tortoreto. La donna è grave, ma non in pericolo di vita. L’incidente è successo questa sera, poco prima delle 20, nei pressi di una famosa gelateria sul lungomare di Tortoreto, in provincia di Teramo. Una donna di 73 anni del posto è stata investita mentre attraversava sulle strisce, da una coppia di turisti a bordo di una Opel Astra. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti e il conducente dell’auto. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 e la Croce Rossa di Alba. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo: ha diversi traumi. Sul luogo dell'investimento, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Alba Adriatica. Il traffico al momento sta subendo dei rallentamenti in entrambi le direzioni.