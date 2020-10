Terremoti, le acque sotterranee segnalano un nuovo rischio scosse in Abruzzo

Ancora rischio terremoto in Abruzzo. Lo sostiene uno studio frutto della collaborazione tra il Dipartimento di

Scienze della Terra della Sapienza, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, rappresentano uno dei precursori sismici nelle acque.

I ricercatori hanno monitorato per cinque anni il livello di una falda acquifera a Popoli, in Abruzzo, dove hanno

osservato, oltre ai segni lasciati da eventi sismici avvenuti nelle immediate vicinanze, un comportamento anomalo delle acque, il cui motore scatenante era dall'altra parte della Terra: sono state identificate 18 forti oscillazioni come risposta «impulsiva» delle acque sotterranee ai terremoti di magnitudo superiore a 6.5 avvenuti in tutto il mondo, anche a oltre 18.000 chilometri di distanza dal sito di osservazione.

«Dall'indagine idrogeologica e sismica è emerso che le onde sismiche responsabili delle perturbazioni sono le onde di Rayleigh che viaggiano sulla superficie terrestre, raggiungendo enormi distanze - spiega Carlo Doglioni della Sapienza e presidente Ingv - Ora che abbiamo individuato le perturbazioni causate dai terremoti lontani abbiamo uno strumento in più per distinguerle dai segnali precursori indotti dai sismi vicini».

«La natura degli acquiferi - spiega Marco Petitta del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza - gioca un ruolo sicuramente fondamentale nella risposta delle acque all'attività sismica. Contrariamente a quanto avviene per gli acquiferi porosi, gli acquiferi carbonatici intensamente fratturati, come quello da noi monitorato in Abruzzo, si rivelano molto più sensibili agli eventi deformativi. Proprio questo aspetto diventa essenziale nell'identificare un sito idrosensibile alla sismicità».



