Teramo, scritte offensive contro il questore Lucio Pennella

Scritte con insulto contro il questore di Teramo, Lucio Pennella. L’Amministrazione comunale esprime la propria vicinanza e solidarietà al questore per le scritte offensive comparse sul muro di un palazzo in via Castagna, alla Gammarana. «Nello stigmatizzare quanto accaduto l’Amministrazione, che si è immediatamente attivata per rimuovere le scritte, non può che richiamare tutti al rispetto tra istituzioni e comunità, fondamento del vivere civile».

Stesso sdegno dal comune di Giulianova. Il sindaco Jwan Costantini condanna le scritte che sono comparse nelle scorse ore a Teramo: «Esprimo con convinzione il mio sdegno - scrive il Sindaco Costantini - e lo faccio a nome dell'Amministrazione comunale e, in modo particolare, della città di Giulianova. Sento infatti, in questi momenti, la responsabilità di rappresentare la riprovazione dell'intera comunità giuliese. I cittadini chiedono ogni giorno legalità, sicurezza e democrazia e, proprio per questo, ritengono che sia un atto di incomprensibile barbarie morale colpire chi, a tali istanze, risponde, con impegno, quotidianamente. Al dottor Pennella, alto rappresentante delle istituzioni italiane, esprimiamo solidarietà e vicinanza, certi che non sarà la sottocultura e l'arroganza di una parte assolutamente minoritaria della popolazione, ad intimidire lui e, con lui, tutti i coraggiosi e leali servitori dello Stato».