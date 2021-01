Scomparso da un giorno, 33enne trovato impiccato vicino alla casa dei genitori

E' stato trovato morto l'uomo di 33 anni, domiciliato a Villa Mosca, frazione di Teramo, scomparso dal giorno prima. Dalle 19,30 di oggi i vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati nella ricerca del 33enne, sparito dalle 17 di domenica. Era uscito dall'abitazione di famiglia, in località Villa Colle di Ioanella, nel comune di Torricella Sicura, senza però fare più rientro a casa. Il suo telefono cellulare era rimasti all'interno della sua auto, parcheggiata nel cortile dell'abitazione.

Sul luogo delle ricerche è stata inviata una squadra operativa, il furgone di Unità di Comando Locale, con funzioni di Posto di Comando Avanzato, gestito da personale Tas (esperto in topografia applicata al soccorso) e due unità cinofile dei vigili del fuoco di Teramo. Dopo aver perlustrato la zona circostante il paese, intorno alle 22:25 di questa sera il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in un bosco a circa 350 metri in linea d'aria da Villa Colle. L'uomo è stato individuato dal cane Zoe del Nucleo cinofili del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. Era impiccato a un albero. Le operazioni di ricerca sono state effettuate in collaborazione con i volontari di Torricella coordinati dal sindaco, i tecnici de Cnsas e i carabinieri di Torricella Sicura a cui era stata presentata la segnalazione di scomparsa dell'uomo.

