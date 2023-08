Teramo, morto l'avvocato Giandonato Morra: una vita per la toga e la politica

Giandonato Morra, l'avvocato e politico di 64 anni, è morto oggi nel reparto di Medicina dell'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essersi sentito male nella sua abitazione la scorsa notte. Originario di Cerignola, in Puglia, Morra è stato un individuo straordinariamente legato a Teramo, tanto da essere considerato il non teramano più teramano che la città abbia mai avuto tra i suoi cittadini. Da giovane, giunse a Teramo come studente di Giurisprudenza e, successivamente, intraprese con successo la carriera di avvocato.

Nel corso della sua vita, scelse più volte Teramo come luogo in cui vivere, anche quando gli si presentarono opportunità di carriera su palcoscenici professionali e politici nazionali. La politica era la vera passione di Giandonato Morra.

Pur essendo un uomo di destra, era aperto a idee di sinistra, ma mai si sottomise pedissequamente alle regole, preferendo un approccio critico e l'impegno per un'azione giusta, paritaria e democratica. La sua carriera politica fu caratterizzata da diverse appartenenze partitiche. Ricoprì ruoli significativi sia all'interno del partito che negli organi di governo, essendo consigliere comunale e assessore comunale prima, e regionale poi, durante l'amministrazione del sindaco e presidente della regione Gianni Chiodi.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda tristezza e centinaia di messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social da coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo impegno per la città e per la politica.