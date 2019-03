Teramo, maxi rissa davanti al pub: 19enne finisce in ospedale

Botte da orbi nella notte tra un gruppo di ragazzi davanti al pub pizzeria "James Joyce" di via Albula, in contrada Coste Sant'Agostino di Teramo. Un 19enne, D.R., di origine albanese, finisce in ospedale per un trauma cranico e varie lesioni al volto.



Un apprezzamento ad una ragazza, complice anche l’alcol, secondo una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine, è stato il motivo che ha fatto fronteggiare due diverse comitive, per un totale di circa 8 persone. Di questi un ragazzo 19enne è finito a terra privo di sensi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per trasportare il ragazzo all’ospedale Mazzini di Teramo. Sulla vicenda sta indagando la questura di Teramo

© RIPRODUZIONE RISERVATA