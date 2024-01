A14, auto in fiamme all uscita di una galleria: quattro persone in salvo.

Un veicolo è andato in fiamme in Abruzzo all’uscita della galleria San Marco, nelle vicinanze del casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo. I quattro occupanti sono rimasti illesi. L’incendio è avvenuto al chilometro 348+400 dell'Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione sud.

Una Volkswagen Touran ha improvvisamente iniziato a emettere denso fumo dal motore, seguito da fiamme. Il conducente, accortosi del principio d'incendio a bordo del veicolo, l'ha prontamente parcheggiato sulla corsia d'emergenza e insieme ai tre passeggeri si è messo in una posizione di sicurezza. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo in poco tempo.

Uno dei passeggeri ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'auto. L'autostrada, chiusa al traffico in direzione sud, ha causato la formazione di una lunga fila di veicoli. La Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo e il personale di Autostrade per l'Italia sono intervenuti per gli adempimenti di loro competenza