Schianto in moto contro un muraglione: gravissimo barista di 27 anni

Bruttissimo incidente stradale l'altra notte a Giulianova lungo la strada che dal centro del paese porta al Lido. E' rimasto gravemente ferito un ragazzo di 27 anni che attualmente si trova ricoverato in Rianimazione ed in prognosi riservata all'ospedale di Teramo. Si tratta di Davide Di Carlo, titolare del Bar Buozzi 2.0 che è ubicato nell'omonima piazza nella parte alta della città.

Verso l'una, dopo aver chiuso il bar tabaccheria, stava scendendo al Lido con la sua moto quando, per cause in corso di accertamento, la moto sbandava ed il giovane, dopo essere finito sull'asfalto, andava a fermare la sua corsa sotto al muraglione che protegge il terrapieno da poco tempo ricostruito e potenziato del Belvedere. Sembra che l'asfalto fosse rimasto ancora viscido per la pioggia caduta in precedenza e su questa macchia la moto si è "imbarcata" e lui, dopo essere caduto, è andato ad urtare con il corpo contro quell'ostacolo a tal punto da riportare numerose fratture in più parti del corpo per cui è stato d'urgenza trasportato direttamente all'ospedale di Teramo. I medici del Pronto soccorso, dopo i primi interventi urgenti, ne hanno disposto il ricovero perché politraumatizzato nella divisione di Rianimazione dove sarebbe mantenuto in coma farmacologico per evitar conseguenze cerebrali che per fortuna non ha riportato, come confermato dal dottor Corrado Lucantoni della divisione di Neurochirurgia.

Le condizioni ieri sera erano considerate "stazionarie" ed ora si procederà gradualmente ad un risveglio guidato del paziente e si spera di poter ottenere gradatamente il miglioramento delle condizioni che tutti si augurano. Soprattutto i genitori: la mamma gestisce un albergo sul lungomare nord ed il padre svolge il lavoro di realizzazione di tubi e grondaie. Sul posto dell'incidente già nella stessa serata si sono portati numerosi amici di Davide. Il collegamento Lido-Paese in quel tratto è rimasto interrotto fino a quando non sono stati completati i rilievi da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. Davide ha molti amici ed alcuni di loro gli hanno dedicato uno striscione che è stato sistemato sulla balaustra del Belvedere nella quale lo si invitare a resistere con questa scritto: «E' il momento di lottare. zio Carlo non mollare».