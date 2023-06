Bomba d'acqua a Giulianova, un'ora di furia: allagamenti e disagi

Bomba d'acqua a Giulianova. Un'ora e un quarto di furia con pioggia battente, vento e una quantità d'acqua incredibile scaraventata a terra in pochi minuti. Allagamenti e disagi per i residenti. Un'auto è rimasta intrappolate in un sottopasso: l'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, sta bene. Scoppiati diversi tombini e un canale a mare con disagi per uno chalet. Dai primi riscontri alcuni tombini erano ostruii da tempo. La colpa? Radici di alberi ma anche calcinacci buttati nelle tubature.