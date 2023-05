Maltempo, rischia di annegare nel sottopasso allagato: salvato dai sub dei vigili del fuoco

L'altra notte, nel Teramano, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno messo in salvo un camionista che ha rischiato di annegare. Una violenta tempesta ha colpito la zona del sottopasso Stracca, situato tra Scerne di Pineto e Casoli di Atri, provocando gravi disagi e mettendo a rischio la vita del camionista di 40 anni. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo e coraggioso dei sommozzatori dei vigili del fuoco, l'uomo è stato salvato.

Le intense precipitazioni hanno trasformato la strada in un impetuoso torrente d'acqua, rendendo estremamente pericolosa la circolazione. Il camionista, ignaro della situazione critica, si è improvvisamente ritrovato coinvolto nell'emergenza quando il suo veicolo è stato travolto dalla forza delle acque. Il mezzo è stato spinto fuori strada e ribaltato, lasciando il conducente intrappolato all'interno della cabina capovolta.

Grazie alla segnalazione di un automobilista che ha assistito all'incidente, i soccorsi sono stati prontamente attivati.

Sul posto sono giunte squadre specializzate dei vigili del fuoco, tra cui i sommozzatori, pronti ad affrontare le difficoltà della situazione. I sub hanno operato in condizioni estremamente avverse: il buio totale, il fragoroso rumore dell'acqua e la corrente impetuosa hanno reso l'operazione di salvataggio estremamente complessa. Tuttavia, non si sono lasciati intimidire e hanno affrontato con coraggio le sfide che si presentavano loro.

Utilizzando attrezzature specializzate e sfruttando la loro esperienza nel soccorso in ambienti acquatici pericolosi, hanno lavorato con determinazione per raggiungere il camionista intrappolato. Dopo un'operazione delicata e meticolosa, sono riusciti a liberare l'uomo dalle lamiere del veicolo. Una volta estratto, il 40enne è stato immediatamente trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo per ricevere le cure necessarie.