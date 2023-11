Teramo, il gatto nero e la sfortuna: tre giorni di eventi per sfatare la diceria

Teramo si mobilita contro le superstizioni: non è vero che il gatto nero porti sfortuna, è l’assunto dell’amministrazione comunale. E lo vorrà dimostrare con una tre giorni dedicata al felino e a quelle credenze che invece devono essere sradicate nell’immaginario collettivo. L'origine della superstizione giunge dal Medioevo quando, di notte, i cavalli venivano spaventati dagli occhi gialli dei gatti incontrati sulla via. Da qui pare sia nata la leggenda che accomuna i gatti al diavolo. Ma la città teramana con una mostra nel museo del gatto e una manifestazione (Sfigatto) che si terrà dal 17 al 19 novembre, in piazzetta del sole e in casa Urbani, con il Patrocinio del Comune di Teramo, organizzata anche dall’Università di Teramo, dall’Izs, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso e da Italia Nostra, si pone un obiettivo: oltre che difendere il felino, in particolare il gatto nero, dalle credenze superstiziose, si intende valorizzare anche Piazzetta del sole, con la creazione di opportunità di aggregazione, con l’attiguo Museo del Gatto di palazzo Urbani.

Nello specifico la manifestazione si prefigge di favorire la diffusione del sito museale, attraverso relazioni, conferenze ed esposizioni, per far sì che il pubblico possa osservare, capire e ammirare la collezione sul gatto consistente in circa 600 oggetti ceramici, 50 dipinti e vario materiale documentario e letterario e costituire un momento di intrattenimento con visite guidate ideate per l’infanzia, con didattica per bambini.

C’è poi l’aspetto già citato della “difesa” del gatto nero, con l’organizzazione di iniziative culturali quali letture di racconti a tema, spettacoli musicali ed esposizione di oggetti a tema gatto nero. In piazzetta del sole vi saranno poi esposizioni di mercatini a tema superstizione.