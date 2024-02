Scomparsa ieri, Bruna trovata morta nel fiume. Il marito deceduto due mesi fa

È stata rinvenuta nel fiume Imele, priva di vita Bruna Bonifici , 84 anni, di Villa San Sebastiano, una frazione di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, scopra ieri, lunedì 12 febbraio alle 11. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a individuare il cadavere nel fiume. La donna si era allontanata da casa e non aveva fatto più ritorno. All' iniziò dell'anno aveva perso il marito, cui era molto legata

