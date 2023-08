Tagliacozzo, schianto tra auto e moto: ferito motociclista romano

Auto contro moto, ferito un turista romano. È successo a Villa San Sebastiano di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, un giovane in sella a una moto e un'automobilista si sono scontrati frontalmente: la donna è rimasta illesa, il motociclista è stato portato in ospedale dal 118 per sospette fratture. Sul posto i carabinieri di Tagliacozzo che stanno ricostruendo la dinamica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.

Il motociclista romano è stato ricoverato