Si è prima cosparso il corpo e i vestiti con la benzina che aveva in una tanica minacciando di darsi fuoco davanti al Comune di Sulmona, ma dopo circa un'ora di trattativa con la polizia di Stato, cui hanno partecipato a margine anche il segretario generale Nuncia Buccilli e i vigili urbani, ha desistito, facendosi poi accompagnare in ospedale: protagonista della vicenda un uomo del posto che ha messo in scena la clamorosa protesta per le lungaggini burocratiche del Comune riguardo alla valutazione e alla vendita di un chiosco di sua proprietà.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118 con un'ambulanza pronti a intervenire per qualsiasi evenienza. Subito dopo aver cessato la protesta, con gli abiti ancora cosparsi di benzina, l'uomo è entrato nei locali del comando di Polizia locale, a colloquio con il segretario generale quindi è stato accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 22:14

