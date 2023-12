Pescara, la morte di Barbara Paolone: attori e vip al funerale. Il marito Olivieri: «Ti amerò per sempre»

Luci spente, preghiere e ricordi dai personaggi dello spettacolo per Barbara Paolone, la manager teatrale portata via sabato a Pescara, all’età di 54 anni, da una grave malattia. Nella chiesa di Sant’Antonio, gremita in ogni angolo, ieri si sono celebrati i funerali della moglie del cabarettista Vincenzo Olivieri, stretto sul primo banco a Roberta Paolone, sorella della manager scomparsa, entrambi in lacrime davanti alla foto appoggiata alla bara, nella quale Barbara appariva con il suo disarmante sorriso, che più volte è stato evocato nel corso della toccante funzione.

Nell’omelia, il parroco Padre Alfonso Di Francesco ha accostato la morte ad una valle oscura nella quale la ragione umana non trova spiegazioni ma la consolazione è in un Dio che non abbandona ed in una presenza diversa di Barbara, la cui vita continua nello spirito e nella preghiera. A fine messa, il ricordo commosso degli attori Giorgio Pasotti, Edoardo Leo e Anna Foglietta: «Oggi ci sentiamo tutti un pò più soli- ha detto il primo- ci mancheranno la fragorosa risata, l'inconfondibile “cia cia ciao” al telefono. Barbara era un’anima nata per fare del bene più agli altri che a se stessa, non l’ho mai vista arrabbiata. Camminando sul mare, oggi ho avuto la sensazione di un luogo pieno di lei e dell’amore che ci ha lasciato».

Con la voce rotta dal pianto, Edoardo Leo ha rivelato come, nei pochi giorni della degenza in clinica, la Paolone non avesse perso il suo buonumore: «Era lei che consolava noi e ci faceva ridere, mi aveva raccontato che un’infermiera, assistendo alla processione di tante persone famose nella sua stanza, un giorno aveva chiuso la porta e, fissandola, le aveva chiesto“ma tu chi c….sei?”».

In lacrime, Anna Foglietta ha definito la direttrice di produzione “la vita su due gambe”: «Era aperta all’esistenza ed agli altri, parlava sempre bene di tutti. Dal suo letto di ospedale ci ha insegnato che si può essere generosi fino alla fine, Barbara ci ha fatto capire cosa voglia dire essere una persona per bene».

Infine la struggente dedica di Vincenzo Olivieri, letta dall’attore Milo Vallone: «Mi sono innamorato dal primo momento, ti amerò per sempre, bellissima opera unica e irripetibile, per sempre tuo». Presenti anche gli attori Marco Bocci, Laura Chiatti, Mariangela D’Abbraccio, Jonis Bascir, Micol Olivieri, il produttore Stefano Francioni con la compagna Sara, tanti personaggi dello spettacolo e della cultura abruzzesi, da Giò Di Tonno a Marco Papa, Tiziana Di Tonno, Germano D’Aurelio, Davide Cavuti, Federico Perrotta, Walter Nanni, Stefano D'Alberto e molti altri. Hanno reso omaggio alla manager anche i sindaci di Pescara e Montesilvano Carlo Masci e Ottavio De Martinis, il deputato Guerino Testa, il direttore dell’Aurum Licio Di Biase, il direttore organizzativo del TSA Giorgio Iraggi. Per la dolce amica Barbara, la colonna sonora malinconica ed emozionante eseguita dai musicisti Michele Di Toro, Pier Paolo e Rebecca Pecoriello, dalla cantante Patrizia Scarduelli.