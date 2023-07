Alessia muore a 40 anni in ospedale: aperta un'inchiesta

Muore in ospedale, a Roma: aperta un'inchiesta. La procura della Capitale Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Alessia Puglielli, 40 enne originaria di Sulmona, in provincia dell'Aquila, deceduta sabato scorso nel policlinico Gemelli. Dalle prime informazioni sembra che la donna abbia accusato un malore improvviso nei giorni scorsi che

l'avrebbe costretta al trasferimento d'urgenza nel nosocomio romano. Qui, ricoverata in gravi condizioni, avrebbe avuto due episodi di arresto cardiaco fino a quando il suo cuore ha cessato di battere. Il magistrato di turno deciderà nelle prossime ore per l'autopsia, per ricostruire l'intera filiera della degenza. Per questo, come atto dovuto, sarà acquisita la cartella clinica con l'intera documentazione sanitaria. La salma è a disposizione della magistratura romana per gli accertamenti investigativi. Alessia in passato ha lavorava nell'abito del fitness come esperta di attrezzature sportive ed era anche traduttrice. Tra tempo si era trasferita da Sulmona a Montesilvano, in provincia di Pescara, ultimamente si era spostata a Roma per seguire il suo fidanzato.