Mamma malata di tumore e incinta, rifiuta la chemioterapia per far nascere il suo bambino: Anna muore a 44 anni

Malata di tumore, ha deciso di portare avanti la gravidanza senza sottoporsi alla chemioterapia per evitare di causare problemi al bimbo. E così Anna Evgrafova, di origini russe ma da molti anni residente ad Avezzano, è morta sei mesi dopo la nascita del figlio, a soli 44 anni.

Anna, parrucchiera di professione, era arrivata diversi anni fa da Mosca, insieme alla sua famiglia. Ad Avezzano aveva conosciuto Riccardo, che aveva sposato e da cui aveva avuto un figlio che oggi ha tre anni. In più Anna aveva un ragazzo di 17 anni nato da una precedente relazione.

Il piccolo è nato circa sei mesi fa, in ottime condizioni. Quelle della mamma invece sono peggiorate, fino al decesso del 13 marzo. I funerali si sono svolti oggi, mercoledì 15 marzo alle 15, nella Cattedrale di Avezzano. Anna aveva già un ragazzo di 17 anni nato da una precedente relazione. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «Non potrò dimenticare mai la tua discrezione e la tua dolcezza. Tante volte guardandoti ballare o incontrandoti per strada ho pensato fra me e me: "Che donna bellissima!". Un giorno mi facesti i capelli e approfittammo di due chiacchiere davanti ad un caffè. Quanto sgomento in questo momento», ha scritto Gina.