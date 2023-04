Anziano sfiorato dal treno in corsa vola nella scarpata: ferito ma salvo

Si stava probabilmente recando, come spesso faceva, in visita sulla tomba della moglie, nel piccolo cimitero di Case Faiella, frazione tra Bugnara e Sulmona, in provincia dell'Aquila, quando, probabilmente tratto in inganno dalla rete di recinzione divelta e dai vuoti di memoria di cui soffrirebbe, si è ritrovato sui binari della Roma-Pescara, con il regionale 4742 partito da Avezzano alle 13,49 che gli andava incontro a velocità sostenuta. L’uomo, un anziano di ottantaquattro anni residente nella zona, ex dipendente delle Ferrovie, ha fatto appena in tempo a spostarsi dalla strada ferrata, con i macchinisti che a sirene spiegate cercavano di avvertirlo e di frenare il convoglio. Alla fine è andata bene, o almeno molto meglio della tragedia sfiorata. L’anziano è stato sbalzato dal movimento d’aria del treno in una piccola scarpata, andando a sbattere contro un albero. Fortunatamente, però, riuscendo ad evitare l’impatto diretto con il treno, a seguito del quale, verosimilmente, non ci sarebbe stata speranza di salvarsi.

A dare l’allarme sono stati gli stessi macchinisti che hanno bloccato il treno diverse decine di metri dopo e

hanno allertato vigili del fuoco e soccorsi. Sul posto, oltre l’ambulanza, anche un elicottero del 118 alzatosi in volo per trasferire eventualmente l’anziano all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, trasferimento che fortunatamente non si è reso necessario. L’ottantaquattrenne ha ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari dell’ambulanza, per poi essere trasferito all’ospedale di Sulmona per ulteriori controlli: le sue condizioni di salute sarebbero comunque buone, solo qualche escoriazione e verifiche da fare sui traumi eventualmente riportati. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona, che hanno acquisito i referti e che probabilmente effettueranno un sopralluogo sul posto per verificare il rispetto delle misure di sicurezza. La rete di recinzione era infatti divelta nel punto nel quale l’anziano ha attraversato i binari, traendolo probabilmente in inganno.