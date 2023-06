Si toglie la vita in cantina, lo trova l'amico. Addio al 40enne appassionato di sport

Tragedia nella frazione di San Nicolò, a Teramo. M.B., 40 anni, si è tolto la vita impiccandosi nella cantina della sua abitazione. Non ha lasciato lettere per spiegare il suo gesto, tuttavia, stando a quanto si apprende, sembra che nascondesse già dentro di sé un profondo disagio che lo ha sopraffatto.

Secondo le indagini, prima di compiere l'atto estremo, l'uomo aveva pranzato regolarmente con la madre, con cui conviveva, per poi allontanarsi per alcuni impegni. Verso le 18.30, un suo amico preoccupato perché dalla sera precedente il 40enne non gli rispondeva al telefono, l'ha trovato accanto a una finestra chiusa da una ringhiera nel piano interrato della casa. L'amico ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza del 118 di Teramo e le Volanti della Polizia per le indagini. Verso le 21, su incarico del pm di turno, è intervenuto l'anatomopatologo Giuseppe Sciarra per l'ispezione cadaverica. Sarà il pm a decidere se far trasportare il corpo all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo o firmare l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.

La notizia si è diffusa rapidamente a San Nicolò, dove M.B., dipendente di un'azienda, era molto conosciuto come un grande appassionato di calcio, che praticava spesso con i suoi amici di sempre.

Oggi, questi amici sono distrutti dal dolore per questa tragica perdita. Numerosi sono anche i messaggi che affollano i suoi profili social. «Ho, M., cosa hai fatto? Questa sera dovevamo vedere la finale Manchester City-Inter insieme. Adesso insegni agli angeli a tifare per l'Inter», scrive Pamela postando una foto di loro due abbracciati con la maglietta e la sciarpa della squadra del cuore. Decine di amici si chiedono: «Perché lo hai fatto?», ma nessuno potrà mai rispondere a questa domanda. Il 40enne era figlio unico e lascia la madre e il padre.