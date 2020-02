Strage dopo la discoteca, oggi i funerali delle quattro vittime di Moscufo

Strage a Moscufo (Pescara) con quattro morti dopo la discoteca. I funerali si svolgeranno per tutti oggi: l’addio ad Adriano Sborgia è alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Moscufo, per Simone e Fabrizio Cerretani alle 10,30 nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa, per Maurizio D’Agostino alle 15,30 a Pescara, nella chiesa di San Giuseppe.



I quattro erano su un'Audi che, nella notte tra venerdì e sabato, si è schiantata contro un'albero. Un incidente spaventoso, con il tronco entrato nell'auto fin quasi dentro l'abitacolo. L'urto ha fatto esplodere addirittura il motore. I quattro sono morti sul colpo.