Bracconieri sparano e uccidono un capriolo

Ieri era stato avvistato sulle sponde del fiume Saline a Montesilvano e, meno

di 24 ore dopo, è stato ucciso. Si tratta di un capriolo di sesso femminile, la cui carcassa è stata rinvenuta oggi nei pressi del corso d'acqua. A denunciare l'accaduto è l' associazione Nuovo Saline Onlus. Ieri la notizia, divulgata attraverso Facebook con le foto dell'avvistamento del capriolo. Poi un sopralluogo degli ambientalisti nell'area e la triste scoperta: il capriolo era stato ucciso. «Qualcuno gli ha sparato e ha lasciato la carcassa nella vegetazione», scrive Nuovo Saline. Poi, quando i volontari sono tornati per un secondo sopralluogo, hanno scoperto che la

carcassa era stata portata via. Non è escluso che siano stati gli stessi soggetti che hanno ucciso l'animale.



«Una simile crudeltà - dice l'associazione - è lo specchio di

una società crudele, ignorante e insensibile, che alla notizia

di un simile avvistamento sfodera le armi e uccide. Montesilvano

ha da sempre trasformato il fiume Saline in un luogo di morte e

desolazione, con l'inquinamento, l'indifferenza, il profitto ed

ora anche attraverso la morte violenta degli animali.

Montesilvano non se lo merita e il Saline non merita la sfortuna

di scorrere a Montesilvano. Visto questo drammatico epilogo, non

pubblicheremo più immagini di fauna che vive sul fiume, per

evitare che bestie possano utilizzare queste informazioni a loro

profitto o per dar sfogo alla loro barbarie».



«Dalle tracce che abbiamo trovato - afferma il presidente di

Nuovo Saline, Gianluca Milillo - oltre alla femmina ci sarebbero

un esemplare maschio e presumibilmente anche un cucciolo. Ci

siamo rimasti malissimo. Quella che poteva essere una buona

notizia per il territorio, dimostrazione del miglioramento della

qualità ambientale, nel giro di 24 ore è diventata una notizia

tristissima».

Mercoled├Č 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA