ORTONA DEI MARSI Malore sul luogo di lavoro. Perde la vita Tiziano Gentile, 56 anni, operaio, originario e residente nel Comune di Pescasseroli.

E’ successo in mattina, nel centro di Bisegna, sulla Sp 17. L’uomo era impegnato, insieme ad altri, nei lavori di messa in sicurezza del ponte Giovenco, per conto di una ditta della capitale del Parco, quando si è accasciato, morendo così, sul colpo. Inutili i soccorsi.