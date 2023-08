«Vi sfregio con l'acido». Tre donne minacciano i familiari: condannate

«Vi dovete guardare le spalle, ho l'acido pronto per voi», questa una delle minacce contro il fratello e la cognata da parte di una donna. È successo a Castellafiume (L'Aquila), a giugno dello scorso anno, quando in pieno giorno e in pubblica via, tre donne (madre, figlia e una vicina) hanno affrontato tre familiari minacciandoli: «Vi ficco sotto la macchina».

Dopo questo episodio una delle donne ha accusato stati di ansia, malattia della mente e una incapacità di attendere alle proprie funzioni per sette giorni. Non sono chiari i motivi che hanno portato alla rottura tra i familiari ma secondo indiscrezioni ci sarebbero state accuse di molestie non vere. Dopo questo episodio le parti offese hanno temuto per la loro vita e per questo, tramite gli avvocati Luca e Pasquale Motta, del foro di Avezzano, hanno presentato denuncia ai carabinieri. Il mese scorso il giudice di pace ha condannato le tre donne a 500 euro ciascuna. L'avvocato della difesa, Luca Sanità, ha però presentato opposizione alla condanna e il Gip del tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, per il giorno 9 settembre prossimo, ha fissato l'udienza davanti al giudice monocratico del tribunale, Marianna Minotti.