Serie C, il Santarcangelo non fa ricorso: Teramo ufficialmente ancora in Serie C

di Anja Cantagalli

Il Teramo è ufficialmente in serie C anche nella prossima stagione.



Dopo la pubblicazione delle motivazioni, il Santarcangelo ha infatti deciso di non inoltre ricorso al Collegio di Garanzia del Coni avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, che aveva penalizzato i romagnoli di due punti per un ritardo nel pagamento dei contributi.



Il Santarcangelo dunque scenderà in campo sabato a Vicenza per la gara di andata del playout, mentre il Teramo da oggi non corre più ufficialmente nessun pericolo.

17 Maggio 2018



