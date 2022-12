Incidente a Teramo, si schianta con l'auto contro un muretto: Sergio Martella muore a 36 anni

Un uomo di 36 anni è morto questa mattina in un tragico incidente stradale in provincia di Teramo. Si è schiantato contro un muretto: per Sergio Martella, padre di una bambina, lui non c'è stato niente da fare. Il tragico incidente stradale, l'ennesima tragedia della strada avvenuta nel Teramano, è successa questa mattina alle 7,11 a Casoli, nel territorio di Atri. L'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo contro la recinzione di un’azienda. Sul posto l’ambulanza del 118 di Roseto e Atri per i soccorsi e i vigili del fuoco per estrarre il corpo incastrato nell'auto. La polizia stradale di Teramo sta svolgendo i rilievi. La vittima è di Atri.