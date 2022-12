Investito da un furgone, cameriere in bicicletta muore schiacciato contro il guard rail

Teramano perde la vita in bicicletta, investito contro un guard rail da un furgone impazzito nella zona industriale di Vicenza. L’incidente mortale è avvenuto sabato pomeriggio attorno alle 17 lungo viale della Scienza, una strada a scorrimento veloce alla periferia sud-ovest della città, quattro corsie e doppio senso di marcia che collegano l’area industriale, quella della fiera e lo svincolo della A4 Brescia-Padova.

Giacomo Torrieri, 63enne teramano originario di Mosciano Sant’Angelo, di professione cameriere in un noto ristorante vicentino che si trova in via Vicenza, a qualche centinaio di metri dal luogo dell’incidente, stava percorrendo in bicicletta il vialone in direzione Padova quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della Polizia Locale, è stato colpito in pieno da un furgone Renault Trafic di colore grigio adibito al trasporto di persone. Accertamenti sono ancora in corso per spiegare la dinamica dell’incidente: pare che il conducente, nel tentativo di svoltare a sinistra, abbia perso il controllo del pulmino, finendo per colpire il ciclista schiacciandolo contro un guard rail sul lato destro della carreggiata.

Torrieri sarebbe morto sul colpo per i gravi traumi riportati alla testa. Inutile l’intervento dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del teramano, che al momento dell’incidente era senza documenti e alla cui identificazione si è arrivati solo ore dopo, grazie alla moglie. Anche il conducente del furgone, leggermente ferito, ha fatto ricorso alle cure mediche del 118, trasportato all’ospedale San Bortolo in codice verde. La magistratura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale e posto sotto sequestro il furgone dell’investitore e la bicicletta del vittima. La salma è rimasta a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso. Non si sa ancora se le esequie del teramano originario di Mosciano Sant’Angelo si svolgeranno in Abruzzo o in Veneto, dove viveva da anni, lavorando come cameriere in un noto ristorante-pizzeria della periferia.