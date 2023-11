Scontro tra moto e auto a Teramo: grave giovane motociclista

Schianto tra auto e moto: grave un giovane di 24 anni. L'incidente è avvenuto oggi alle 14 nella frazione di Piano d'Accio a Teramo. Il giovane di 24 anni, C. F., stava guidando la sua moto Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Panda che procedeva davanti a lui, nella stessa direzione in direzione San Nicolò. La Panda stava effettuando una svolta a sinistra per raggiungere l'area di parcheggio del vicino ristorante giapponese Sapporo.

A causa dell'urto violento, l'auto è stata sbalzata contro il muretto di recinzione del ristorante, mentre la moto è volata per alcuni metri prima di cadere a terra. Il motociclista è rimasto ferito e giaceva sulla carreggiata in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza medicalizzata, che ha prima stabilizzato il giovane ferito e successivamente lo ha trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato diagnosticato con diverse fratture.

Nonostante la gravità delle ferite, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Per consentire l'effettuazione dei rilievi sull'incidente, la statale 80 è rimasta chiusa per oltre mezz'ora. Dalla ricostruzione dell'incidente è emerso che la motocicletta coinvolta non aveva copertura assicurativa, e non è ancora chiaro chi stesse guidando la Panda coinvolta nell'incidente. Gli agenti della Polizia locale hanno incontrato una giovane donna presso il luogo dell'incidente, ma alcuni testimoni hanno dichiarato che un uomo potrebbe essere stato al volante dell'auto e sarebbe poi fuggito dalla scena dell'incidente.