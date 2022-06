Schianto tra auto e moto sulla provinciale: grave un 28enne

Scontro auto contro moto sulla provinciale 17: grave il centauro 28. L’incidente è accaduto poco prima delle 20 nei pressi del comune di Canzano, in provincia di Teramo. Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della locale stazione. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso conducente della vettura che ha riportato ferite lievi. Il motociclista, D.L.M., (le sue iniziali) stando a quanto si apprende, dopo l’urto avrebbe fatto un volo di qualche metro, per poi finire sull'asfalto. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Il 28enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Mazzini di Teramo in codice rosso per un politrauma e nonostante avesse il casco, un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei due mezzi. Il traffico sulla provinciale al momento è ancora paralizzato.