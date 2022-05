Giulianova, schianto auto-moto: grave un 31enne del posto. Traffico in tilt.

Schianto auto contro moto sulla Statale 80 nella frazione di Colleranesco a Giulianova. Nell’incidente, successo verso le 16.30, è rimasto gravemente ferito L.T., un 31enne residente a Giulianova paese. Stando a quando si apprende il centauro in sella ad una moto di grossa cilindrata viaggiava in direzione Teramo, la macchina che usciva da una via interna nei pressi di un vivaio nell’immettersi sulla SS80 lo ha preso in pieno.

Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti alcuni automobilisti che si sono subito fermati. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova. Il 31enne prima è stato rianimato sul posto e poi trasportato al nosocomio giuliese. Visto l’aggravarsi delle sue condizioni è stato trasferito all’ospedale Mazzini di Teramo per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi.

Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi. Per tutti i rilievi è intervenuta la municipale di Giulianova. Nel contempo il traffico è andato in tilt. Si sono create code di qualche chilometro in entrambe le direzioni, causando disagi per gli automobilisti. la situazione è tornata quasi alla quasi normalità verso le 19.