Perde il controllo dell’auto: muore un 59enne di Mosciano

Schianto mortale ieri sera poco prima delle 22 in località Costa del Monte nel territorio del comune di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). A perdere la vita Domenico Rapini di 59 anni. La dinamica dell’incidente al momento è tutta da chiarire. L’ipotesi più plausibile è quella dell’improvviso malore, ma non è esclusa l’alta velocità.

Sull’asfalto non ci sono segni di frenata. Quello che al momento si apprende è che il 59enne scendeva da Mosciano paese verso la SS80, quando ha perso il controllo della Volkswagen Golf, ha percorso circa 200 metri in un vigneto, per poi andare ad impattare contro dei paletti di cemento. Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la medicalizzata del 118. I sanitari quando sono arrivati l’uomo era ancora in vita ma gravissimo. E’ deceduto mentre lo stavano stabilizzando. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Giulianova per tutti i rilievi del caso.