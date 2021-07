Elezioni a Roseto, per la poltrona di sindaco scendono in campo i big

Sabato 10 Luglio 2021, 20:17

Scendono in campo i big per conquistare la poltrona di sindaco di Roseto, in provincia di Teramo. L’ultima notizia è di poche ore fa. A darla il primo cittadino di Giulianova Jwan Costantini sul suo profilo Facebook: «Oggi il mio prof guida la coalizione di centro destra per cambiare la sua città». E sotto il messaggio una sua foto con affianco William di Marco. A confermare la notizia anche il parlamentare della Lega Giuseppe Bellachioma che dice: «A Roseto degli Abruzzi il centrodestra è unito e compatto. Buonsenso, coerenza, umiltà e il bene per la nostra città hanno prevalso. Siamo felici». Di marco è una personalità di altro profilo nella comunità rosetana: imprenditore, docente universitario, professore dell’Itcs del Moretti, scrittore e giornalista.

Per il centrosinistra la situazione è più complessa. Per Italia Viva si presenta l’ex deputato, eletto con il Pd, Tommaso Ginoble. È stato una importante figura sportiva del Roseto Sharks e della Nazionale Italiana Juniores, dove il basket è lo sport più seguito. Dal 1985 al 1997 è stato vice sindaco, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. Dal 1995 al 2002 è stato pegretario provinciale del Partito popolare Italiano. Dal 2008 al 2018 parlamentare del Pd. Insomma un altro big. Invece per i democratici si ripresenta il sindaco uscente Sabatino di Girolamo. L’ex parlamentare Giulio Cesare Sottanelli (Scelta Civica per l'Italia) ha presentato come candidato il consigliere d’opposizione Mario Nugnes. Ancora incerto il nome del candidato dell’unione tra Leu e il Movimento 5 Stelle. Anche se molto probabilmente sarà la consigliera comunale Rosaria Ciancaione. Insomma si prevede una campagna elettorale dura e senza esclusione di colpi.