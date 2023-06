San Demetrio, bomba d'acqua provoca allagamenti, verifiche sul sistema fognario

Una bomba d’acqua la scorsa settimana a San Demetrio con conseguenti allagamenti non gravi per fortuna, ha fatto sollevare la necessità da parte del Comune di effettuare una serie di verifiche sulla rete fognaria, non più adeguata a contenere acque reflue, dopo la realizzazione di case temporanee per gli sfollati. La zona più colpita Cardamone con diverse le cantine e garage allagate con comprensibile preoccupazione dei residenti. Sul posto, su richiesta dello stesso vice sindaco di San Demetrio, Sandro Filauro, è intervenuta la società ‘Gran Sasso Acqua Spa’ per verificare lo stato dei luoghi e valutare possibili lavori di adeguamento del sistema fognario, per evitare in futuro danni di maggiore entità.