Gruppo di scout si perde in montagna, localizzati grazie al telefono e salvati

Tutti salvi. È stata completata sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila, un'operazione di ricerca e soccorso di un gruppo di scout che ieri, in tarda serata, ha lanciato l'allarme al 118. Si tratta di dodici scout, principalmente bambini. Nel gruppo, secondo quanto si è appreso, c'era una ragazzina con una distorsione alla caviglia. La criticità principale, però, è data dal fatto che stavano per finire le scorte d'acqua.



La chiamata con cui è stato lanciato l'allarme da parte del capo scout è stata presa dalla centrale operativa del 118 di Pescara, che ha attivato la macchina dei soccorsi. Dato che non ci sono elicotteri abilitati al volo notturno, si è proceduto al recupero via terra, anche se la zona è estremamente impervia e difficilmente raggiungibile. Per individuare l'area in cui si trovano gli scout si è proceduto alla localizzazione attraverso il telefono cellulare da cui è partita la chiamata.



Il gruppo, con base a Luco dei Marsi (L'Aquila), era impegnato in un'escursione sul Sentiero dello Spirito all'interno del Parco nazionale della Majella, sulle tracce dell'eremita Pietro Da Morrone, poi divenuto papa Celestino V: si tratta di un percorso di trekking di 73 km che parte dalla Badia di Sulmona, supera il Monte Morrone, per arrivare fino a Serramonacesca.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:47



