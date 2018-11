Le rubano le foto e le mettono su un sito di incontri hard. «Sono disperata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le hanno rubato l'identità. Le hanno sottratto le fotografie postate sui social e hanno creato un suo profilo su un frequentatissimo sito di incontri per adulti. Da quel momento la sua vita è diventata un inferno. Insulti, proposte indecenti, derisioni, dileggio. Per ciò lei, una mamma di 49 anni di Lanciano, si è rivolta alle forze dell'ordine e alla magistratura e sul caso c'è un fascicolo in Procura.«Una sera – racconta la donna – , era la fine di settembre, mi ha contattata un conoscente sul telefonino». Mettendola al corrente che sul web, su un sito di incontri e di contatto per scambi di coppia, c'erano, da tempo, le sue immagini di Facebook. Le più belle, dove il viso è stato in parte oscurato ma sono riconoscibili i capelli corvini ed una rosa tatuata vicino al collo. «Mi sono fatta mandare il nome del sito e sono andata a verificare. Non a fatica sono riuscita a trovarle. Sono rimasta allibita». Così ha scovato un profilo che ignoti hanno attivato a suo nome e in cui lei figura come “Monella”, più le sue iniziali. «Quelli che mi conoscono - evidenzia la malcapitata – e che bazzicano su questo tipo portali internet, e pare siano tanti, mi individuano perfettamente e trovano conferma della mia identità nel nickname». Soprattutto a causa del vistoso e colorato tatuaggio.«Per me – continua – , adesso, ogni giorno è un incubo. Ogni volta che il cellulare squilla temo che, dietro quel messaggio, dietro quella voce, possano celarsi offese. Sono spaventata. Ho in parte rinunciato anche ad uscire, a divertirmi. Temo, ad ogni passo, di essere additata e umiliata». Sul suo telefonino arrivano, soprattutto da maschi, continue prese per i fondelli, ingiurie, improperi, frasi per ridicolizzarla. «Ti sei malamente celata in volto – le scrive per esempio un certo Daniel – per proporti come merce di scambio...». E ancora: «Siamo una coppia di amanti, da poco in questo mondo, ma molto curiosi per situazioni intriganti e piacevoli... Noi, con non molta esperienza, cerchiamo...».L'ignara protagonista della vicenda, non potendone più, non sapendo come difendersi, si è rivolta all'avvocato Maria Grazia Piccinini e sono stati presentati esposti e querele. Al momento contro ignoti, ma ci sono accertamenti in corso. «Oltre all'individuazione di vari reati – spiega il suo legale – abbiamo chiesto che venga immediatamente rimosso il profilo esistente, ormai da sei mesi su questo sito e che, finora, non siamo riusciti a far cancellare, nonostante i vari tentativi effettuati».