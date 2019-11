Tragedia a Roseto. Trovato morto ragazzino di 16 anni. La causa del decesso, secondo quanto trapela dalla Procura, sarebbe un malore. Da giorni il minore non si sentiva bene e, questa mattina, sarebbe avvenuto il peggioramento fatale. Il ragazzino non si è alzato dal letto per andare a scuola e i familiari lo hanno trovato senza vita. A quanto pare non sarebbe stata aperta nessuna inchiesta.



