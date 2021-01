Un assalto al portavalori evitato per un soffio. Alle 7.00 circa, nei pressi dell'ex passaggio a livello delle cantine sociali di Ortona, 2 rapinatori a bordo di fuoristrada scuro hanno tentato di bloccare un piccolo portavalori non blindato della Vigilanza Aquila sparando con un'arma alle ruote. La Guardia giurata scelta guida non si è fermata ed è riuscita ad evitare la rapina. Sono in corso le ricerche in tutta la regione anche con l'ausilio di un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara.

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA