Rissa tra poveri per un pasto al centro di accoglienza. Un ferito, rischia di perdere l'occhio. Tre arresti

Una rissa tra poveri, scoppiata tra immigrati rifugiati richiedenti asilo, scappati dai loro paesi, zone di guerra. Una rissa per un pasto che doveva essere la cena della sera, finita con l’ arresto, per rissa aggravata, di tre persone, rissa aggravata poiché fra loro c’è scappato anche il ferito che ha rischiato di perdere un occhio.

È successo l’ altra sera a Canistro, al Cas (Centro Accoglienza Straordinaria) Villa Alba di Canistro, un tempo Rsa, Residenza sanitaria per anziani. Il centro da qualche tempo accoglie una cinquantina di giovani, di due diverse etnie, del Bangladesh e del Burkina Faso, tra le quali non scorre peraltro del buon sangue. Gli arrestati sono H.M.D., 29 anni, che è il giovane rimasto ferito all’occhio e ricoverato in pronto soccorso, M.M.S.M., 22 anni, entrambi originari del Bangladesh e N.I., 26 anni, del Burkina Faso.

Sono stati tratti in arresto dai carabinieri della caserma di Civitella Roveto, coordinati dal Luogotenente Sabatino Organtini, al termine degli accertamenti sull’identità dei tre e dopo le varie testimonianze raccolte. Per l’operazione è stato necessario l’ intervento anche dei carabinieri forestali di Canistro e di Balsorano e dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tagliacozzo, in tutto una decina di militari.

La rissa è scoppiata per futili motivi, mentre gli ospiti del Centro facevano la fila per avere il pasto serale. A scatenare la baraonda uno degli arrestati che aveva scavalcato la fila. Due degli ospiti del centro, anche loro in fila per la cena, dopo aver assistito alla scena, hanno dato in escandescenze e fra i tre è scoppiata la rissa accompagnata da insulti.

Nel tafferuglio il ferito ad un occhio è stato ricoverato all’ospedale di Avezzano piantonato dove è rimasto per tutta la notte. Ieri è stato dimesso ed è stato tradotto nel carcere San Nicola di Avezzano insieme agli altri due arrestati. Dopo la custodia cautelare, i tre stranieri verranno trasferiti ognuno in un diverso centro di accoglienza. Qualche tempo fa un altro giovane immigrato richiedente asilo, sempre ospite del Cas Villa Alba di Canistro, aggredì senza una precisa motivazione due ignari passanti, un uomo ed una donna, quest’ ultima dovette ricorrere alle cure dei sanitari per i postumi dell’aggressione. Il giovane fu ricoverato in ospedale. In Valle Roveto ci sono diversi centri di accoglienza per immigrati richiedenti asilo.