Maxi rissa nel carcere di Pescara, coinvolti 30 detenuti. Celle a fuoco: agenti feriti

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa nel carcere di Pescara, secondo quanto rivela il sindacato Sappe. «Nel pomeriggio di mercoledì - si legge in una nota del Sappe - si è verificata una rissa tra circa 30 detenuti di nazionalità algerina, africana ed italiana. Gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti sono comunque riusciti a dirimere la rissa alla nella 2^ sezione giudiziaria, sezione a Regime aperto, con 60 reclusi ma un agente è rimasto contuso. Durante le stesse ore pomeridiane del 19 dicembre in un altro reparto, in camere adibite ad isolamento altri due detenuti, provocavano un importante incendio che ha visto alcuni agenti impegnati durante le operazioni d’intervento colti da malore.d Un assistente capo ha riportato la frattura a due dita della mano. L’istituto pescarese ha di fatto una carenza tragica di personale in quanto allo stato ne mancherebbero circa 40 di unità di Polizia Penitenziaria, senza contare che nei prossimi mesi altre 10 unità andranno in quiescenza con un istituto che contiene 405 detenuti di cui circa 60 sono affetti da malattie psichiatriche».