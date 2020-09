© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIULIANOVA - La chiesa di San Pietro non ce l'ha fatta a contenere i partecipanti al funerale dell'ex consigliere regionaleNon c'era spazio e sebbene in molti fossero entrati al seguito della bara, il servizio d'ordine ha fatto uscire tutte le persone che stavano in piedi e donil parroco che ha officiato il rito funebre, è stato bravo ad organizzare una diretta video che si poteva seguire nell'ampia sala parrocchiale o su Fb.C'era tutto il mondo politico di cui Mercante era un rappresentante schietto e genuino, uno che nel cambiamento, parola spesso abusata, credeva davvero e che tutti gli hanno sempre riconosciuto. Dietro al feretro nella piazza assolata c'erano il sindaco di Giulianova,e con lui il presidente del Consiglioil presidente della Provinciain rappresentanza della Regione l'assessore, tutto il gruppo consigliare del 5 stelle con in testae anche la senatriceed ancora l'onorevoleconfluito al gruppo misto, il consigliere regionale del Pd Pepe e l'ex consigliere Monticelli.All'omelia don Luca ha confessato: «Sono stato preso dalla sconforto quando ho saputo della scomparsa di Riccardo, un sentimento che sarà stato comune a tutti voi. Non conoscevo bene Riccardo, ma da tutti i commenti che ho ascoltato si è impressa in me la figura di un uomo schietto, capace e affettuoso. Certo noi vorremmo che fosse ancora qui con noi. Ma non sono mai tornati nemmeno i Santi e sapete perché? Perché stanno bene dove sono andati, inondati dalla luce di Dio, e se voi poteste chiedere oggi a Riccardo di tornare anche lui direbbe: Compà, io qui sto bene».Resta il profondo dolore di quelli che lo hanno conosciuto e amato, dei figli Allegra e Jacopo e della compagna Marina, la quale, a fine cerimonia, ha voluto leggere una sorta di lettere aperta.«Amore mio ha iniziato così Marina trattenendo a stento le lacrime - sei stata la mia roccia, rimarrà in me impresso il tuo semplice modo di salutare, mai distratto, mai superficiale. Ti rivedrò in ogni gesto di Allegra o in ogni sorriso di Jacopo pur nel silenzio e nella solitudine nel sorriso che piano piano tornerà al ricordo di una risata, di una vita ora diversa».Poi lei si è rivolta all'amico comune Fabio che le aveva scritto questo messaggio che ci aiuterà tutti: «La spiritualità, a che serve sta spiritualità se poi non ci sono di mezzo parole che servono a qualcosa? Chissà carissima Marina, io Riccardo lo conoscevo poco, ma mi piaceva tanto. E mi piaceva tanto che stesse con te, perché sentivo che stavi in buone mani... e io credo, questo sì, che in quelle buone mani ci rimarrai. Sai io mi dico sempre che se una vita eterna c'è, è innanzitutto in quello che rimane attaccato a noi, nei nostri pensieri e nei nostri comportamenti, di chi ci lascia. E in questo senso quanto di Riccardo rimarrà in un mare persone e, grazie alle sue scelte, a una comunità intera».