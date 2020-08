Regione Abruzzo, tutti i nuovi incarichi ai dirigenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita all'Aquila, ha attribuito i seguenti incarichi dirigenziali: Francesco Di Filippo, Servizio «Sviluppo Locale ed Economia Ittica», sede Pescara, Dipartimento Agricoltura; Tobia Monaco, incarico «ad interim» Servizio «Trasporto Pubblico», Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, sede di Pescara, per unadurata di sei mesi; Paola Di Salvatore, Servizio «Datore di Lavoro», sede L'Aquila, Dipartimento Risorse. Carmine Cipollone è stato nominato dirigente all'Autorità di Gestione. Antonio Forese è il nuovo dirigente del settore Riforme istituzionale e territoriali.A Sabatino Belmaggio è stato affidato l'interim del servizio Protezione rischi della Protezione civile. ElianaMarcantonio è il nuovo dirigente del servizio Legislativo e normativa europea. Su comando la Giunta ha incaricato Nicola Di Battista, proveniente dal Comune di Rocca di Mezzo, al servizio Genio civile regionale; Emanuela Murri, dal Comune di Francavilla al Mare, al servizio Programmazione nazionale. Approvato l'anticipo del TFS/TFR come previsto dal DL. n.4/2019 per i lavoratori dipendenti cui è liquidata la pensione secondo«Quota 100» e che avrebbero dovuto percepire l'indennità di fine servizio al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.