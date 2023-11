Teramo, rapinano ragazzini per pochi spiccioli: arrestati a 15 e 16 anni

Si sono giocati la libertà per pochi euro, mettendo a rischio il loro futuro a 15 e 16 anni. Ragazzini, nati in Italia ma di origine straniera, che hanno impugnato un coltello e usato violenza contro altri coetanei. Ed è stata propria la denuncia delle giovani vittime che ha fatto scattare una delicata indagine che alle prime luci dell’alba di martedì a Teramo ha portato personale della squadra mobile della questura e militari della compagnia, nell’ambito di un’operazione congiunta coordinata dalla procura per i minorenni dell’Aquila, ad arrestare i due ragazzi di 15 e 16 anni per il reato di rapina aggravata in concorso, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale per i minorenni.

Le meticolose attività di indagine, svolte in collaborazione tra polizia e carabinieri, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in relazione ad episodi avvenuti a Teramo nei mesi scorsi ai danni di altri minori. In particolare, il ragazzo quindicenne è accusato di aver commesso due rapine nei confronti di altrettanti ragazzini: una risale al 10 ottobre, l’altra al 12 settembre.

Si parla di addirittura di portare via oggetti da uno zaino, tutto mentre una telecamera di videosorveglianza riprendeva, con una vittima che poi ha rivisto per strada il suo rapinatore, l’ha riconosciuto e l’ha denunciato.

Il sedicenne invece è accusato di aver commesso, in concorso con l’altro arrestato, la rapina avvenuta il 12 settembre. Dall’attività di indagine è emerso che il 10 ottobre, verso ora di pranzo, il ragazzo quindicenne, in centro storico ha avvicinato un coetaneo e, minacciandolo con un coltello, lo ha costretto a consegnargli una piccola somma di denaro che aveva con sé, per poi dileguarsi per le vie cittadine. Mentre il 12 settembre, i due arrestati con altri due giovani, verso l’ora di cena, hanno avvicinato due ragazzi minorenni in piazza Orsini e, minacciandoli e schiaffeggiandoli, si sono fatti consegnare la somma di 10 euro da uno dei due, provando invano a sottrargli anche il portafoglio.