Tabaccaio coraggioso affronta bandito con la pistola: rapina da 30 euro

Rapina a mano armata in tabaccheria della Cona a Teramo: furto da 30 euro. È successo ieri sera poco prima l’orario di chiusura. Un uomo dal volto travisato dalla mascherina contro il Covid e cappellino si è presentato ieri sera poco prima le 20. Al momento non c’erano clienti. L’uomo dalla tasca del giubbino ha estratto una pistola (secondo la polizia molto probabilmente si tratta di un’arma giocattolo) l’ha puntata sul volto del commerciante e gli ha detto di dargli tutto l’incasso. Il titolare della tabaccheria ha messo tutti i soldi in un sacchetto, ma mentre li consegnava ha reagito e tra i due ne è nata una colluttazione. Ad avere la meglio è stato il malvivente che dopo aver atterrato la vittima è riuscito a scappare e a far perdere le sue tracce. Sulla vicenda indaga la questura di Teramo.